Næringslivets topper tror på seier for Joe Biden

75 prosent av alle finansdirektørene globalt tror på seier for Joe Biden i det amerikanske presidentvalget, viser en undersøkelse CNBC har gjort. Kun 20 prosent tror på fire nye år for Donald Trump, mens 5 prosent ikke svarte på undersøkelsen.

Likevel blir stadig flere fornøyd med jobben Trump har gjort under pandemien. I statene Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania og Wisconsin, har Trump en oppslutning på 48 prosent, ifølge CNBC. For to uker sider var tilsvarende tall på 46 prosent.

Tidligere i uken ble det kjent at 14 av 20 aksjestrateger CNBC har snakket med, spår seier for Joe Biden i det amerikanske presidentvalget i november. De er likevel betydelig splittet i sin mening om hvordan valgresultatet vil slå ut i aksjemarkedet.

Halvparten av strategene i den anonymiserte undersøkelsen venter et fall for S&P 500-indeksen i den første måneden etter valget, hvorav åtte tallfester dette til fem prosent.