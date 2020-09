Måling: Høyre største parti – Venstre og KrF under sperregrensen

Høyre går frem 3,6 prosentpoeng til 28,3 prosent, ifølge Aftenposten og NRKs partibarometer.

Samtidig taper KrF 1,3 prosentpoeng og ender under sperregrensen med en oppslutning på 2,8 prosent. Partiet ville mistet syv av åtte stortingsplasser med et slikt resultat.

Venstre ligger fremdeles under sperregrensen med 3,4 prosent, frem 0,6 prosentpoeng. Målingen er tatt opp etter at det ble klart at Guri Melby er innstilt som ny partileder, men det har ikke slått ut på oppslutningen foreløpig.

FrP går tilbake 1,6 prosentpoeng til 11,4 prosent.

Målingen viser at Arbeiderpartiet vil kunne sikre seg flertall med støtte fra enten MDG eller Rødt. Ap står nesten på stedet hvil med 24 prosent (ned 0,2 prosentpoeng). Sp får 12,2 prosent, ned 1,6 prosentpoeng, mens SV får 8,1 prosent, opp 1,3 prosentpoeng.

MDG ligger over sperregrensen med 4,1 prosent, opp 0,6 prosentpoeng, mens Rødt ligger under uten endring på 3,8 prosent.