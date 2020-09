JP Morgan advarer: Valget kan gi problemer for aksjer

Valget i USA finner sted 3. november. Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir Biden en oppslutning på 49,6 prosent, mot 43,4 prosent for Trump.

Vippestatene Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona blir sannsynligvis avgjørende for utfallet.

Storbanken JP Morgan advarer om at valget i år kan bli noe mer «rotete» enn tidligere år, og frykter at resultatene kan bli forsinket. JP Morgan synes det er rart at denne risikoen ikke prises inn i aksjemarkedet blant annet.

«Til tross for at valg ikke har vært en særlig katalysator for volatilitet tidligere, priser et bredt spekter av aktivaklasser allerede inn historisk høy hendelsesrisiko i opsjonsmarkedet. Renter, priser, kreditter og aksjer er alle priset med høy risiko om det skulle bli et forsinket eller usikkert resultat», skriver Joshua Younger, strateg i JP Morgan, ifølge Bloomberg.

Trump foreslo i slutten av juli å flytte presidentvalget til neste år, fordi han mener det ikke er riktig å holde valget under coronapandemien.

JP Morgan har denne uken bedt investorer posisjonere seg for at oddsen for at gjenvalg av Donald Trump kan bli lavere.

«Mye kan skje de neste 60 dagene, men vi tror pr. nå at det er mest sannsynlig at Trump vil fortsette, mens investorer er posisjonert for at Biden vinner. Det kan gi store implikasjoner for utviklingen til industriaksjer, Covid-19-vinnere/tapere og ESG», skriver JP Morgan-strategen Marko Kolanovic.

Bank of America har skrevet i en analyse at markedet underpriser sjansen for at valgresultatene kan drøye utover november.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 1,3 prosent til 26,1 tirsdag.

«Det er et merkbart hopp i ventet volatilitet. Volatiliteten vil forbli på oppsiden til vi får et klarere syn på utfallet av valget», sier Federico Gilly, fondforvalter i Goldmanc Sachs ifølge Finacial Times.

I tiden med futures-kontrakter for VIX-indeksen, har vi aldri sett så mye risiko knyttet til en hendelse som til årets valg, skriver Bloomberg.

«Det antyder at markedene forventer ganske utrolig fyrverkeri», sier Cameron Crise, makrostrateg i Bloomberg.

Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets, sa i våres at aksjemarkedet ikke vil like Joe Bidens skattepolitikk, og at aksjemarkedet virker sårbart for en slik endring.