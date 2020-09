Partene i atomavtalen: – USA har ikke grunnlag for å gjeninnføre sanksjoner

– Heldigvis slo de fem tydelig fast i går at de stiller seg bak JCPOA og at USA ikke har rett til å misbruke avtalen, sa Rouhani på statlig fjernsyn onsdag under det ukentlige regjeringsmøtet i Teheran.

JCOPA er en forkortelse som brukes om atomavtalen, som formelt heter Joint Comprehensive Plan of Action.

– De har ikke bare trukket seg fra JCOPA, men også straffet alle som har holdt seg til den, sa presidenten.

Rouhani kalte USAs forsøk på å gjeninnføre FN-sanksjoner mot Iran fåfengt og barnslig.

Dagen i forveien møttes de fem landene som fortsatt støtter atomavtalen – Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Russland og Kina – i Wien. Etter møtet tvitret EU-diplomat og møteleder Helga Schmid at de står samlet rundt målet om å bevare atomavtalen og finne en løsning som sikrer at avtalen implementeres fullt ut.

Samlet mot USA

USA kan ikke igangsette en prosess for å få gjeninnført FN-sanksjoner mot Iran ved å bruke en resolusjon i Sikkerhetsrådet knyttet til en avtale som USA har trukket seg fra, uttalte Schmid.

Kinas utsending Fu Cong kritiserte det han kalte USAs forsøk på å sabotere og rive i stykker atomavtalen.

– Delegatene ga uttrykk for sitt ståsted om at USA, et land som har trukket seg fra avtalen, ikke har juridisk grunnlag til å utløse prosessen med å gjeninnføre sanksjoner, sa Fu til journalister etter møtet.

– De fem landenes ståsted mot USAs forsøk på gjeninnføring av sanksjoner er viktig for å rydde veien for fremtidig samarbeid, sa Irans viseutenriksminister Abbas Araghchi til den statlige fjernsynskanalen IRIB.

Deltakerne diskuterte også Irans beslutning fra forrige uke om å tillate FN-inspektører å besøke to anlegg som Iran til nå har hindret dem fra å inspisere. Teherans beslutning fjerner et potensielt hinder i arbeidet med å opprettholde atomavtalen, uttalte Fu.

USA trakk seg

USA trakk seg fra avtalen i 2018, etter at den var blitt skarpt kritisert av president Donald Trump. Beslutningen ble etterfulgt av nye amerikanske sanksjoner mot Iran. Det siste året har Iran svart med å trappe opp aktiviteten ved landets atomanlegg.

Den siste tiden har USA ivret for nye straffetiltak mot Iran, noe som av analytikere er blitt tolket som nye angrep på atomavtalen. Men i FNs sikkerhetsråd avviste omtrent alle de andre landene – også USAs europeiske allierte – USAs krav i forrige uke.

USA klarte heller ikke å samle støtte i Sikkerhetsrådet til å forlenge en våpenembargo mot Iran og som etter planen skal trappes ned fra oktober.

Motstanden mot USA er en seier for Iran og et skammelig nederlag for USA, uttalte Rouhani onsdag.

Rouhani sa også at han har snakket med FNs sikkerhetsråds leder Abdou Abarry fra Niger, og sa at Abarry stiller seg bak synet på at USA ikke kan gjeninnføre internasjonale sanksjoner.