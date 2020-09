Stefan Löfven vil senke skatten etter coronakrisen

– Jeg har alltid sagt at jeg har en pragmatisk tilnærming til skatt. I den krisen som vi er i nå, er det ikke galt om vi kan sikre at vanlige folk får litt mer penger i lommeboka og kan være med å forbruke, sier Löfven i et intervju med svenske Expressen.

Liberalerna har krevd skattelette på 30 milliarder kroner og Centerpartiet vil ha skattelettelser på 10 milliarder.

Sosialdemokraten Löfven har flere ganger tidligere sagt at han vil prioritere å investere i velferd før han reduserer skatter. Nå ser den svenske statsministeren ut til å snu.

– Det kommer til å bli en kraftig pakke, en historisk pakke og det vil være ressurser til velferden, men også mulighet for mange til å kunne bruke penger. Vanlige folk skal kunne konsumere slik at alle kan delta i arbeidet med å få oss ut av krisen, sier han.

