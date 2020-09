EU-parlamentarikere ber om nye sanksjoner mot Russland

Kravet kommer i kjølvannet av forgiftningen av den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj. I et brev til EUs utenrikssjef skriver medlemmer av flere ulike politiske grupper i parlamentet at de krever en «full og åpen etterforskning» av saken.

– Vi er ekstremt skeptiske til hvorvidt russiske myndigheter er egnet og villige til å etterforske den virkelig bakgrunnen for denne forbrytelsen, skriver de. Parlamentarikerne viser til drap på flere personer som har vært kritiske til Russlands regjering, blant annet Anna Politkovskaja and Sergej Skripal.

– EU må raskt få på plass sin sanksjonsmekanisme for menneskerettsbrudd, slik at de som står bak angrep på opposisjonelle og journalister, stilles til ansvar, heter det i brevet.

Navalnyj ligger i koma på et sykehus i Berlin, og tyske myndigheter sier at medisinske prøver beviser at han ble forgiftet med den russiske nervegiften novitsjok. Russlands regjering avviser å ha noe ansvar for saken.

EUs utenrikssjef Josep Borrell sa torsdag at unionen vil ha en felles internasjonal reaksjon på saken, men forbeholder seg retten til «å ta passende skritt, inkludert restriktive tiltak».

Navalnyj-saken er også tema for et møte blant Natos ambassadører fredag.

