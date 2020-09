EU-kommisjonen vil ha mer forståelige reiseråd

– På grunn av pandemien har mange regjeringer innført reiserestriksjoner. Men borgerne er ofte forvirret når det gjelder hvor de kan reise og hvilke regler som gjelder. Og som mange har erfart, så endres reglene ofte, sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Hun vil at medlemslandene skal ha en felles innfallsvinkel så det blir lettere for folk å holde oversikt.

– Først foreslår vi en felles fargeskala. Vårt smittevernbyrå ECDC vil hver uke lage et oppdatert kart, der hvert land eller region markeres enten rød, gul eller grønn, forteller hun.

I tillegg ønsker kommisjonen en samordnet måte å tenke på når det gjelder restriksjoner for dem som kommer fra røde soner.

– Vi mener ingen EU-borgere bør nektes adgang til et annet land. I stedet bør myndighetene bruke testing og karantene. Testing er å foretrekke for å gjøre det lettere å reise. Det bør heller ikke være tvil om reglene som gjelder for grønne og oransje soner, sier von der Leyen.

Flere kriterier

Kommisjonen vil farge regioner basert på en vurdering av hvor mange nye smittetilfeller det har vært per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, hvor stor andel av nye tester som er positive og hvor mange tester som er gjennomført per 100.000 innbyggere den siste uken.

Forslaget er at det ikke skal være restriksjoner på reiser mellom områder med færre enn 50 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene eller dersom færre enn 3 prosent av nye tester er positive.

– Siden mars har kommisjonen utviklet er solid grunnlag for anbefalinger knyttet til indre og ytre grenser. Dagens tiltak bygger på dette, slik at vi kan dra full nytte av Schengen-området. Derfor vil vi ha et klart system med grønt, oransje og rødt, i stedet for et kaleidoskop av individuelle tiltak, sier innenrikskommissær Ylva Johansson

Vil ha forutsigbarhet

President von der Leyen understreker at muligheten til å bevege seg fritt mellom EU-landene er en av de klareste fordelene for innbyggerne. Hun mener forslaget vil gi mer stabilitet, forutsigbarhet og tydelighet for europeere.

Det er opp til hvert land å lage sine regler for hvem som kan komme inn, og hvilke tiltak de må forholde seg til, så kommisjonen kan bare foreslå at landene følger et enhetlig system.