Sp vil gjenåpne politistasjoner og gi milliardoverføringer til distriktene

Overfor VG letter leder for partiets programkomité, Marit Arnstad, på sløret om Sps distriktspolitikk de neste årene.

– Det dreier seg om en kamp for å overleve for mange distriktssamfunn: Det går jevnt og trutt feil vei – en jevn strøm av folk som trekker inn mot byene. Småflyplasser og andre livsnødvendige tjenester legges ned. Derfor er det nødvendig med tiltak rettet direkte mot distriktene, sier hun til avisa.

Blant tiltakene som Sp foreslår for å skape vekst i distriktene, er: gjenåpning av politistasjoner i kommuner som søker om det, garanti om at ingen lokalsykehus legges ned, redusert selskapsskatt for distriktsbedrifter, 12 milliarder kroner til såkalte bygdevektsavtaler, lokal beskatning på vindkraft, redusert reiselivsmoms og 100 prosent dekning av bredbånd enten gjennom 5G eller fiber.

Leder av programarbeidet til Høyre, distrikt- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, er positiv til en del av Sps forslag. Hun påpeker at regjeringen allerede er i gang med flere av forslagene.

Videre mener hun at Sps distriktspolitikk vil bli vanskelig å få flertall for med MDG på laget, som en ny rødgrønn regjering trolig må søke støtte hos.

