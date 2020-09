Lang rødgrønn kravliste før ny krisepakke

Trygghet for helse og velferd, arbeid til alle og økt aktivitet og fremtidsrettet vekst. Det er overskriften på Arbeiderpartiets krav før finansminister Jan Tore Sanner (H) snart legger fram sin nye krisepakke.

– Krisen er ikke over, selv om det går noe bedre i norsk økonomi, sier Aps finanspolitiske talsperson Hadia Tajik til NTB.

Konkret krever hun at regjeringen forlenger ordningen med lavere inngangskriterier for dagpenger, som nå er på 40 prosent ledighet og 0,75 G i inntekt.

– Utbetalingene blir høyere for alle, men særlig for lavtlønte, som også får trygghet for inntekt, sier Tajik.

Hun fremhever behovet for arbeidsmarkedstiltak, studieplasser og lærlingtiltak for å få folk i jobb «så utenforskapet ikke biter seg fast og blir en varig tilstand». Ved utgangen av august er 7,6 prosent av arbeidsstyrken helt eller delvis arbeidsledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav.

Uro for kommunene

SV har foreslått sin egen trippelpakke med krisetiltak.

Partiet vil ha ti milliarder kroner til kommunene for å demme opp for tapt skatteinngang og motkonjunkturtiltak. SV vil bruke et tilsvarende beløp på å få hjulene i gang igjen i næringslivet og ytterligere ti milliarder på en pakke for å gjøre Norge grønnere gjennom statlige investeringer og økte tilskudd.

Pengene vil SV hente fra oljefondet og gjennom økt skatt for de rikeste.

– Jeg håper vi får en massiv krisepakke for arbeid, velferd og klima, men frykter at regjeringen skal komme med noe som er altfor puslete og ikke tilpasset nivået på krisen, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

«Tidlig i høst»

Senterpartiet krevde nylig en kompensasjonsordning for virksomheter med stort omsetningsfall og videreføring av lavmoms på 6 prosent for reiseliv, transport og kultur fra 1. november.

Sp krever vedtaket om å gjeninnføre flypassasjeravgiften fra 1. november stanset, og at løpetiden for kriselån til små og mellomstore bedrifter utvides fra tre til seks år.

Det var i forbindelse med regjeringens budsjettkonferanse nylig at Sanner varslet en egen krisepakke for å møte behov som ikke kan vente til statsbudsjettet for 2021. Budsjettforslaget kommer 7. oktober.

– Vi planlegger nå for en proposisjon som vil komme tidlig på høsten, fordi vi ser noen behov som vi er nødt til å møte også for høsten 2020, sa finansministeren.

Milliarder satt av

Flere nye koronatiltak i høst er allerede varslet fra regjeringen:

* 13. august varslet regjeringen at permitteringsperioden utvides til 52 uker fra 1. november. Tiltaket koster anslagsvis 540 millioner kroner i år og neste år.

* 19. august satte regjeringen av 900 millioner kroner til en ny stimuleringsordning for arrangementer i kultursektoren fra 1. oktober.

* 20. august ble det kjent at en ny milliard settes av for å kompensere inntektstapene i idretten og frivilligheten.

* 25. august bekreftet finansministeren at ordningen med kontantstøtte for bedrifter blir avviklet.

* 27. august ble det klart at regjeringen vil bruke rundt 400 millioner på å forlenge perioden med forhøyet dagpengesats ut året.

* Næringsminister Iselin Nybø (V) har varslet en egen reiselivspakke i høst, med kompensasjon for kriserammede reiselivsbedrifter og penger til omstilling til en ny koronatilpasset hverdag for bransjen.

