Sarpsborg kommune politianmelder trossamfunn etter smitteutbrudd

CORONA: – Sarpsborg kommune mener at det store antallet smittede blant deltakerne, deres familiemedlemmer og andre nærkontakter viser at det har oppstått smitte på arrangementet, sa Sarpsborgs ordfører Sindre Martinsen-Evje på pressekonferansen i Sarpsborg rådhus. Foto: NTB Scanpix

Det opplyste Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Størstedelen av smitten i området skriver seg fra den religiøse høytidsfeiringen som ble holdt i lokalene til Al-Ghadir i Skjeberg i august.

– Sarpsborg kommune mener at det store antallet smittede blant deltakerne, deres familiemedlemmer og andre nærkontakter viser at det har oppstått smitte på arrangementet, og at det er dette som har ført til det store utbruddet som vi nå opplever i Sarpsborg, men også i Fredrikstad, sa ordføreren.

Det har vært mange personer samlet, noen i flere dager og over lang tid. Derfor mener kommunen det er grunn til mistanke om brudd på smittevernreglene.

– Derfor har kommunens kriseledelse i ettermiddag bestemt at forholdet vil bli anmeldt til politiet. Så får politiet og påtalemyndighet avgjøre om det som har skjedd, er straffbart, sa Martinsen-Evje.

Feiringen startet 21. august og holdt på til søndag 30. august. Feiringen skulle egentlig ha fortsatt i tre dager til, men den ble stanset da de første smittetilfellene ble oppdaget.

Ifølge forstanderen var det mellom 60 og 70 menn og mellom 50 og 60 kvinner som deltok hver dag. Søndag skal det ha vært rundt 170 personer til stede. Menigheten har videre opplyst at de tok smittevernhensyn, og at kvinner og menn oppholdt seg i hver sin bygning.