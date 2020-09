EU kaller britene inn til møte om ny brexit-lov

EU er bekymret for at onsdagens forslag vil endre utmeldingsavtalen som ble inngått før britene vinket farvel til unionen i vinter.

– Slik det ser ut nå, vil det beste være å kalle inn til et ekstraordinært møte i komiteen. Så kan våre britiske kolleger forsikre oss om at avtalen vil ble etterlevd og implementert på rettferdig vis, sier EU-kommissær Maros Sefcovic.

Han sier at han tirsdag snakket med Michael Gove, den britiske ministeren som har ansvaret for å forberede tilværelsen etter utmeldingen. I samtalen ga Sefcovic uttrykk for sterk bekymring.

Det omstridte lovforslaget gjelder blant annet en protokoll om Nord-Irland som er en del av utmeldingsavtalen. EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, varsler at hun vil reagere senere på onsdag, så snart kommisjonen vet hva som står i forslaget.

Tirsdag innrømmet Storbritannias Nord-Irland-minister at lovforslaget innebærer et «svært spesifikt og begrenset» brudd på folkeretten.