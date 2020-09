Milliardstøtte skal redde svensk kultur

BLAR OPP: Sveriges kulturminister Amanda Lind fra Miljöpartiet har tidligere fått hard kritikk fra blant annet Jonas Gardell for ikke å ha stått opp for kulturbransjen. Nå har hun fått gjennomslag for en større krisepakke som skal redde museer, teatre og andre kulturvirksomheter. Foto: NTB Scanpix

Regjeringen har totalt bevilget 3,4 milliarder kroner ekstra for at sektoren, som er hardt rammet av coronakrisen, skal greie seg gjennom de neste årene.

– Høsten innebærer at vi går mot mørkere dager. Færre kinobesøk, konserter eller teaterbesøk gjør det enda verre. Vi har ikke tenkt å akseptere at kulturen slås knockout, sier fungerende finansminister Per Bolund.

Lettelse preget mange kulturaktører etter at nyheten ble kjent onsdag, selv om enkelte mener pengene kommer vel sent.

– Dette høres bra ut, tenker jeg spontant. At man satser på en stimuleringspakke tyder på at de har lyttet til oss, sier Jeanette Gustafsdotter, generalsekretær i Sveriges museer.

Dobler støtte til kulturskolen

Også kulturskolen, som får dobbelt så mye i statlig støtte de tre neste årene, er fornøyd.

– Om dette er nok, kan jeg ikke svare på, men dette kan nok i alle fall være en bra støtte for kommuner som er utsatte. Kulturskolen er den største barnekulturvirksomheten med offentlige midler som vi har, sier Kulturskolerådets generalsekretær Torgny Sandgren.

Støtten skal blant annet gis til kulturvirksomhet i regionene og til de statlige museene. Staten skal også gi mer penger til innkjøp av kunst for å støtte svenske kunstnere, ifølge kulturminister Amanda Lind.

Innkjøp av kunst

– Vi ser at kulturen er blitt rammet bredt. Det er viktig at støtten vi legger fram, både går til virksomheter og aktører som har behov, men også i høyere grad til direkte produksjon av kultur – til å stimulere coronasikre arrangementer og lignende – for vi skal fortsatt ha et samfunn med kultur, sier Lind til nyhetsbyrået TT.

På neste års budsjett settes det av en milliard svenske kroner til omstilling og gjenoppstart av kulturaktiviteter i hele landet. Hvordan disse pengene skal fordeles, skal regjeringen komme tilbake til senere.

Satsingen er den største for kulturbransjen som noensinne er lagt fram i Sverige, ifølge regjeringen. Mindretallsregjeringen, som består av Socialdemokraterna og Miljöpartiet, har fått med seg samarbeidspartiene Liberalerna og Centerpartiet.