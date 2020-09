Trump fryder seg over Tybring-Gjeddes nobelnominasjon

Det er Frps Christian Tybring-Gjedde som har nominert den amerikanske presidenten. Tybring-Gjedde mener Trump må få fredsprisen for avgjørende bidrag til fredsavtalen mellom Israel og De forente arabiske emirater.

– Takk! skrev Trump i flere meldinger og innlegg på Twitter.

Trump har tidligere klaget over at han ikke har blitt vurdert mer seriøst til den gjeve prisen, og har uttrykt bitterhet med tanke på at hans forgjenger Barack Obama fikk den i 2009.

– De ga den til Obama. Han gjorde ikke en gang det han fikk den for. Han var der i 15 sekunder, og han fikk Nobelprisen. Jeg kommer trolig ikke til å få den, sa Trump i fjor.

Det er andre gangen Christian Tybring-Gjedde nominerer Trump til fredsprisen. Sammen med partifelle og stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen ba han i 2018 om at den amerikanske presidenten fikk prisen for sin tilnærming til Nord-Korea og samtalene han da førte med landets leder, Kim Jong-un.

Jared Kushner, Trumps svigersønn og rådgiver i Det hvite hus, sier presidenten er «veldig beæret over å ha blitt nominert».

– Alle USAs allierte føler at de er mye nærmere USA, og nå knyttes de tettere sammen og bryter barrierer som folk ikke trodde var mulig å bryte. Det virkelig en håpefull tid for Midtøsten, sier Kushner.

(©NTB)