Regjeringen truer med tøffere coronatiltak

Regjeringen vurderer ytterligere nasjonale og lokale smitteverntiltak for å redusere risikoen for store lokale utbrudd og belastningen på kommunenes test- og smittesporingskapasitet.

– Dersom antall smittetilfeller uten kjent smittekilde stiger, eller lokale utbrudd ikke kommer under kontroll, vil vi vurdere å innføre mer inngripende tiltak lokalt, regionalt eller nasjonalt, sier statsminister Erna Solberg i en melding.

– Vi må forvente flere lokale utbrudd som dem vi ser i Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg, understreker Solberg.

Innstrammingene som er aktuelle, er i hovedsak de samme uavhengig av om de vil være anbefalinger om lokale tiltak, eller regjeringens beslutninger om regionale eller nasjonale tiltak.

Den felles listen over mulige tiltak ser slik ut:

Øke fokus på å beskytte sårbare grupper, forebyggende tiltak for å unngå smitte inn i helseinstitusjoner og forsterke råd til risikogrupper

Oppfordring om hjemmekontor forsterkes

Oppfordring om å unngå kollektivtransport hvis mulig

Maksimalt antall som kan samles på offentlige arrangementer reduseres til 50 personer

Skjerpet anbefaling om avstand og antall på private sammenkomster kan eventuelt reduseres til maksimalt 5-10 personer avhengig av situasjon

Tillatt åpningstid i restauranter, på barer og kafeer begrenses midlertidig til for eksempel kl. 24. Full stenging kan også vurderes som midlertidig tiltak avhengig av situasjonen.

Anbefaling om bruk av munnbind i situasjoner der man ikke kan holde avstand, som for eksempel kollektivtrafikk i rushtid

Oppfordring til å la flest mulig arrangementer foregå utendørs

Gjøre all undervisning på universitetene digital slik at det blir minst mulig fysisk oppmøte

– Disse tiltakene kan innføres lokalt hvis man får utbrudd, slik Bergen kommune nå har gjort. Smitteverntiltak kan også innføres for en større region eller for hele landet, dersom det blir nødvendig for å beholde kontrollen på smitten, sier statsministeren.