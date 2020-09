Demokratene blokkerte coronakrisepakke i Senatet

Republikanerne hadde foreslått en hjelpepakke på 500 milliarder dollar som skal lindre de store økonomiske konsekvensene av coronapandemien.

Men Demokratene mente den var for liten. Med torsdagens nederlag ser det ut til at det ikke kommer til å bli vedtatt noen stimuleringspakke for økonomien før presidentvalget 3. november.

For flere måneder siden vedtok Demokratene en pakke på 3.400 milliarder dollar i Representantenes hus, der de har flertall. Men den gikk aldri gjennom i Senatet, der Republikanerne har flertall.

