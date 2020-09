Trump med nye anklager mot Demokratene på valgmøte i Nevada

På meningsmålingene er det fortsatt demokraten Joe Biden som leder. Men Trump hevder likevel at Biden er avhengig av valgfusk for å vinne.

– Det eneste måten Demokratene kan vinne valget på, er hvis de jukser, sa Trump til en folkemengde i tettstedet Minden i Nevada lørdag kveld lokal tid.

Presidenten gjentok også sine ubegrunnede påstander som at stemmegivning via posten vil legge til rette for valgfusk.

Egentlig ønsket han å holde folkemøtet i byen Reno, men dette viste seg å være umulig på grunn av lokale regler for å hindre koronasmitte.

