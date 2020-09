Roger Stone vil ha unntakstilstand om Trump taper valget

KUN VALGFUSK: Donald Trump gjentok på et valgmøte i Nevada i helgen sin påstand om at det kun er valgfusk som kan frata ham seieren i presidentvalget i november.

KUN VALGFUSK: Donald Trump gjentok på et valgmøte i Nevada i helgen sin påstand om at det kun er valgfusk som kan frata ham seieren i presidentvalget i november. Foto: Bloomberg

Samtidig gjentok Trump på et valgmøte i Nevada i helgen sin påstand om at det kun er valgfusk som kan frata ham seieren i presidentvalget i november. Han gjentok også sine ubegrunnede påstander om at valg via posten legger til rette for valgfusk.

Stone, som er en mangeårig venn og nær alliert av Trump, ble dømt til 40 måneders fengsel for å ha løyet for Kongressen og forsøkt å påvirke vitner under etterforskningen av mistankene om at Russland forsøkte å påvirke valget.

Trump opphevet selve fengslingen, men ikke dommen.

Konspirasjonsteoretiker

Stone kom med den oppsiktsvekkende oppfordringen torsdag i en samtale på showet til konspirasjonsteoretikeren Alex Jones, ifølge avisa The Guardian.

Han sa at Trump burde vurdere å erklære nasjonal krisetilstand og sette en rekke politikere i fengsel, som Bill og Hillary Clinton, tidligere flertallsleder i Kongressen Harry Reid, Facebook-sjef Mark Zuckerberg, Apple-sjef Tim Cook og «alle andre som det kan bevises har vært engasjert i ulovlig virksomhet».

– Gjennomsyret av valgfusk

Han sa også at føderale agenter burde ta hånd om stemmesedlene i Nevada allerede valgnatten og frakte dem ut av delstaten fordi de ville være «fullstendig gjennomsyret av valgfusk».

– Ingen stemmer burde telles opp i Nevada om det kan bevises. Send føderale agenter til valgkommisjonen, herr president, sa han.

Nevada har i senere år blitt stadig mer demokratisk, og Hillary Clinton vant staten med 2 prosentpoeng i 2016. Joe Biden leder på meningsmålingene, men Trump håper å vinne der og holdt derfor et av sine massemøter ved Reno, nord i staten, lørdag.