Nyvalgt Høyre-nestleder ønsker Frp tilbake i regjering

Bru er først og fremst blitt kjørt fram som en Høyre-profil i klimapolitikken og har i begge sine perioder på Stortinget sittet i energi- og miljøkomiteen.

– Det jeg kommer til å ta med meg inn, er selvfølgelig engasjementet mitt for klima, at vi skal fortsette å utvikle den politikken, sa hun til NTB etter å ha blitt valgt.

Til Klassekampen sier hun at alle partier må bli grønnere fram mot 2030, men at Høyres klimapolitikk er «veldig god».

– Undersøkelser viser at vi er i toppsjiktet på hvilke partier folk mener har best klima- og miljøpolitikk, sier Bru, som også ønsker Frp velkommen tilbake i regjering etter neste stortingsvalg. Det vil ikke være til hinder for er et mer klimatilpasset Høyre, mener Bru.

– Jeg tror Frp er et parti som ser store muligheter i det grønne skiftet, som et parti som er opptatt av industriutvikling og arbeidsplasser, sier hun.

Bru vil ikke peke på enkeltsaker der Høyre kan bedre klimapolitikken og sier hun alltid har stemt langs partilinjen i saken om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring. Høyre vil åpne området for konsekvensutredning.

