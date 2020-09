Regjeringen med forslag til nye økonomiske tiltak

­­– Krisen er ikke over, men vi er inne i en annen fase enn vi var i vår. Det krever at vi skifter modus i krisehåndteringen. Vi må legge bedre til rette for aktivitet og omstilling, og i større grad se fremover mot de mer langsiktige utfordringene vi går i møte, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Finansdepartementet opplyser at de synes utviklingen i økonomien overrasket positivt i sommer, men at økonomien er skjør for nye utbrudd av coronaviruset.

– Mange næringer og sektorer er fortsatt hardt rammet. De nye tiltakene skal bidra til at vi har et livskraftig og variert næringsliv, kulturliv og transporttilbud også etter korona, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

De nye tiltakene er på 6,1 milliarder kroner.

De viktigste tiltakene som foreslås: