Sanner vil ikke la Oljefondet investere i unoterte selskap

Norges Banks hovedstyre og tidligere sjef for Oljefondet, Yngve Slyngstad, har søkt om å få lov til å investere i unoterte aksjer tre ganger.

Mandag går det frem av en pressemelding at Oljefondet får avslag fra Jan Tore Sanner og Finansdepartementet.

«Departementet legger opp til å videreføre dagens krav om intensjon om børsnotering, og samtidig tydeliggjøre reguleringen i mandatet. Det legges blant annet opp til å stille krav til grundige gjennomganger i forkant av den enkelte investering og at hovedstyret skal godkjenne investeringer over bestemte beløpsgrenser. Det presiseres at hovedstyret skal fastsette retningslinjer for avhending av aksjer i unoterte selskaper hvor den planlagte børsnoteringen ikke gjennomføres», heter det i meldingen.

Med dagens regler får Oljefondet kun investere i et selskap utenfor børs dersom styret har uttalt en intensjon om å bli notert på børs.