Regjeringen bruker 405 millioner kroner på å overvåke regnskogene

Rammekontrakten mellom Kongsberg Satellite Services (KSAT) og Norges internasjonale klima- og skoginitiativ (Kos) har en maksimumsverdi på 405 millioner kroner over en fireårsperiode, ifølge KSAT.

Firmaet skal levere historiske og månedlige oppdaterte mosaikker av utvalgte områder over hele verden, som klima- og skoginitiativet skal bruke til overvåking og kontroll av global avskoging. Målet er å redusere avskoging.

– Vi revolusjonerer verdens skogovervåking. Med nye høyoppløselige satellittbilder får vi bedre innsyn i hva som skjer i de tropiske landene slik at vi kan forbedre arbeidet med å redusere ødeleggelsen av verdens uvurderlige regnskoger, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Satellittbildene gir en oversikt over all tropisk skog i verden og skal oppdateres hver måned. Gjennom den norske regnskogsatsingen blir bildene tilgjengelige og gratis for alle.

