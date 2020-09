Erna Solberg legger opp til fortsatt CO2-kompensasjon for industrien

Denne uka la EU-kommisjonen i Brussel fram et forslag til nytt rammeverk for støtteordningen, som er blitt brukt til å gi konkurranseutsatt industri i Norge milliarder av kroner i statsstøtte de siste årene.

De nye retningslinjene skal gjelde for perioden 2021–2030.

Ifølge statsminister Erna Solberg (H) viser forslaget at EU-kommisjonen har lyttet til Norges innspill om hvordan regelverket bør utformes.

– Regjeringen varslet allerede i industrimeldingen i 2017 at vi ønsker å fortsette med CO2-kompensasjon for industrien også etter 2021, og med disse avklaringene ligger det til rette for det, sier Solberg.

– Dette har vært og er en prioritert sak for regjeringen, sier hun.

I 2018 ble det utbetalt omtrent 544 millioner kroner i kompensasjon til 45 virksomheter i Norge. Siden ordningen ble innført i 2013 er det snakk om utbetalinger på nærmere 2,8 milliarder kroner.

Men med det nye regelverket reduseres antall næringer som omfattes. Det betyr at noen av virksomhetene som i dag får CO2-kompensasjon i Norge, vil falle ut av ordningen.

Samtidig reduseres kompensasjonsgraden til 75 prosent fra 80 prosent i dag.

