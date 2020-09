Regjeringen ser mye positivt i EUs nye migrasjonspakt

– For å få et effektivt og forutsigbart europeisk asylsystem er vi avhengig av at medlemslandene føler at deres interesser er tatt rimelig hensyn til. Den videre debatten vil vise om Kommisjonen lykkes. Jeg er inntil videre betinget optimist, skriver statssekretær Hilde Barstad (H) i en epost til NTB.

Hun sier EU ikke står overfor noen enkel oppgave, men at regjeringen ser mye positivt i det som ble lagt fram i Brussel onsdag. Det inkluderer at alle må bidra når medlemsland opplever stort migrasjonspress.

– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Dette kan inkludere relokalisering av asylsøkere, samt ansvar for å bidra til retur av dem som ikke har krav på opphold. Det er også bra, skriver statssekretæren.

EU vil også ha flere avtaler med tredjeland og trappe opp innsatsen for å returnere dem som ikke har krav på beskyttelse. Unionen vil også styrke kampen mot menneskesmugling og irregulær migrasjon.

– Dette er et viktig punkt for regjeringen. Vi har, og vil fortsette å styrke hjelpen til nærområdene, skriver Barstad.