Ny opptur for Frp – Ap faller videre og Høyre er størst

Ap faller 2,4 prosentpoeng til 22,4 prosent. Dermed er partiet mindre enn Høyre som får 22,7 prosents oppslutning, selv om Erna Solbergs parti faller 1,6 prosentpoeng på Dagblad-målingen.

Senterpartiet på 15,2 prosent og SV med 8,4 prosent er samlet større enn Arbeiderpartiet, både i prosent og mandater. Samtidig er både Rødt og MDG under sperregrensen.

Mandatfordelingen gir Sp og SV 44 seter på tinget, mens Ap får 42, noe som blir 86 og ett mandat mer enn det som kreves for flertall. Da Stoltenberg var statsminister sist hadde Ap 64 mandater på Stortinget og Sp og SV 11 hver. De fire borgerlige partiene får 79 mandater, som er én mer enn de fikk på Vårt Lands septembermåling torsdag.

Oppslutningen om Ap har bare tre ganger tidligere vært lavere enn den er nå på Ipsos’ målinger for Dagbladet. Det var i juni 2018 samt i september og november i fjor.

Frp går opp 2,2 prosentpoeng til 13,9 prosent, og øker mest.

– Det er motiverende med nok en måling der Frp gjør det bedre. Det viser at våre velgere setter pris på et tydeligere Frp, sier partileder Siv Jensen, som legger til at hennes parti er det eneste klare alternativ for en streng og rettferdig innvandringspolitikk.

Partienes oppslutning i prosent (endring fra august i parentes):

Ap 22,4 (-2,4), Høyre 22,7 (-1,6), Sp 15,2 (+1,3), Frp 13,9 (+2,2), SV 8,4 (+1,3), MDG 3,5 (-2,3), Rødt 3,6 (-0,8), KrF 4,6 (+1,1) og Venstre 3,6 (+0,5).

Målingen er gjennomført av Ipsos mellom 21. og 23 september med 926 respondenter. Feilmarginen er mellom 1,5 og 3,3 prosentpoeng og størst for de største partiene.

