Moody-analytikere: Biden-seier best for økonomien

Analytikere i Moody har gjort beregninger på hvilket utfall av det amerikanske valget som er best for økonomien. Økonomene mener det beste er om Demokratenes Joe Biden slår sittende president Donald Trump.

Tallknuserne hevder det ville vært best om demokratene også fikk størst mulig innflytelse i Senatet. Da blir det ifølge Moody skapt flest mulig nye jobber. Økonomene ser for seg at Biden kan skape opptil 7,4 millioner flere jobber enn det Trump kan klare.

Moody ser for seg at Biden kan bruke ressursene effektivt på infrastruktur, utdanning og velferd. Moody tror også at mest mulig innflytelse for Biden vil gi bedre integrering og hjelpe for eksporten.

Det ventes at det blir høyere skatter under Biden, men Moody ser ikke for seg at det vil sinke økonomien likevel.

Moody tror Trump-seier vil skape utfordringer for økonomien på grunn av handelskonflikter. Trump og hans regjering har i lang tid hatt et utfordrende forhold til Kina.

Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir Biden en oppslutning på 49,6 prosent, mot 42,9 prosent for Trump. Valget finner sted 3. november. Vippestatene Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona blir trolig avgjørende for årets valgutfall.