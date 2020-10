SV og Rødt vil ikke lenger ha buss på anbud i Oslo

Ifølge Klassekampen vil Rødt ta opp spørsmålet når nye anbudsprosesser for indre, Oslo sør og Oslo vest starter i 2022. Da vil partiet ta tilbake bussene til kommunal drift.

Til avisa opplyser leder Frode Jacobsen i Oslo Ap at partiet i sitt program ikke har prioritert å ta bussdriften tilbake, slik de har med sykehjemsdrift. Han viser til at Fagforbundet ønsker slutt på anbudsløsningen, men Fellesforbundet skal ønske å fortsette som i dag.

– Jeg tror det er viktig å lytte til hele fagbevegelsen. Et annet argument er at det fungerer godt i dag, sier Jacobsen, som likevel ikke avviser budsjettforhandlinger med Rødt om spørsmålet dersom det er partiets viktigste krav.

Fellesforbundet kjenner seg ikke igjen

Til Klassekampen forteller leder Petter Jørgensen i Fellesforbundets avdeling 56 at han ikke kjenner seg igjen i framstillingen til lederen av Oslo Ap.

– Vi har vært motstandere av anbud hele tida. Anbudsregimet har ikke vært bra for lønns- og arbeidsvilkår i bransjen. Det har skapt mange problemer for de ansatte, sier Jørgensen.

Så å si all busstrafikk i Oslo og Viken har stått stille i over ei uke etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet tok rundt 3.800 bussjåfører ut i streik. Det skjedde etter at meklingen med NHO Transport og Spekter ikke førte fram.

Utvidet streik fra lørdag

Fra lørdag har ytterligere 4.500 sjåfører i sju fylker vært i streik. Dette har stanset trafikken i Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark. Også store deler av Nordland og hele Kristiansand er berørt.

Sjåførene krever at de skal nærme seg industriarbeiderlønn, og viser til en tidligere enighet om dette. De mener arbeidsgivernes tilbud går i feil retning, og kaller det et løftebrudd.

Det hadde søndag ettermiddag ikke vært kontakt mellom partene i saken.

