JP Morgan-strateg: – Skyene har begynt å samle seg

Det er stor spenning i forkant av debatten og valget som kommer. Den politiske situasjonen i USA er nokså intens om dagen og har vært det over lang tid med coronaviruset, samt en rekke store demonstrasjoner de siste månedene.

Blant investorene er det nysgjerrighet om hvordan valget i USA vil prege markedene fremover.

– Skyene har begynt å samle seg på grunn av utviklingen den siste tiden. Den politiske usikkerheten øker i USA og Europa når antall tilfeller av coronaviruset øker, sier Kerry Craig, strateg i J.P. Morgan Asset Management, ifølge Reuters.

Fakta om valget * USA holder presidentvalg om 38 dager, tirsdag 3. november. * President Donald Trump (74) stiller til gjenvalg for fire nye år for Republikanerne, med Mike Pence (61) som visepresidentkandidat. * Joe Biden (77) stiller for Demokratene med Kamala Harris (55) som sin visepresidentkandidat. * USAs president velges ikke direkte av folket, men av 538 valgmenn utpekt av de 50 delstatene og hovedstaden Washington. * Valgmennene må i utgangspunktet stemme for den kandidaten som får størst oppslutning blant velgerne i delstaten valgmennene tilhører. * Antall valgmenn er ujevnt fordelt mellom delstatene etter størrelse, og noen stater er derfor mer avgjørende enn andre. * Vippestatene er delstater der Republikanerne og Demokratene ligger forholdsvis jevnt og der de har byttet på å trekke det lengste strået. Hvilke stater som er vippestater, kan endre seg over tid i takt med demografiske og andre endringer. * Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona regnes i år som de viktigste vippestatene. * Valgordningen gjør det mulig å vinne presidentvalget uten å ha flest stemmer på landsbasis, forutsatt at man vinner i de riktige delstatene. * Rundt hver fjerde velger avgir vanligvis stemme via posten, men som følge av koronapandemien ventes det i år at opptil tre av fire velgere kommer til å gjøre dette. * Samtidig med valget av president er alle de 435 setene i Representantenes hus og 35 av de 100 plassene i Senatet på valg. (NTB)

Smitten av coronaviruset har kommet mer og mer ut av kontroll i Europa den siste tiden, mens USA også har høye tall.

– Regjeringen avskyr å gjeninnføre nasjonale lockdowns, men lokaliserte og sektorbaserte restriksjoner kan være i lang tid. Det kan begrense den økonomiske aktiviteten, sier Craig.

Joe Biden har tidligere slaktet Donald Trumps håndtering av coronaviruset og pandemien.

DNB Markets vil følge nøye med på flere hendelser denne uken, deriblant valgkampen:

«I tillegg til at oppdaterte norske og svenske detaljhandelstall for august i dag vil kunne påvirke de lokale markedene ser det ut til at også denne uken vil kunne bli preget av den globale pandemiutviklingen, den amerikanske valgkampen, bl.a. helgens skatteoppslag og tirsdagens kandidatdebatt, utsiktene for enighet om nye støttetiltak og ikke minst de månedlige oppdaterte arbeidsmarkedstallene», skriver analytiker Ole-Andreas Krohn.

Narkotikatest

Donald Trump forlanger at Joe Biden testes for narkotika enten før eller etter den første TV-debatten tirsdag.

Kravet om en narkotikatest er Trumps siste forsøk på å så tvil om Bidens mentale kapasitet. Han sier at han selvsagt vil ta en slik test han også.

Biden har hittil ikke svart på beskyldningene. Han sa søndag at han forventer personangrep og løgner fra presidenten under debatten.

– Det blir mest personangrep. Det er det eneste han kan, sa Biden om Trump.

– Han vet ikke hvordan han skal debattere fakta. Han vet ikke mye om utenrikspolitikk, han vet ikke mye om innenrikssaker, han vet ikke mye om detaljene i sakene, sa han.

Bekymring blant investorer

En bekymring blant investorer er at Trump har sagt at han ikke kan forplikte seg til en fredelig maktoverdragelse om han taper valget.

– Det er en stor frykt blant investorer. Og en jeg på mange måte deler. Frykten er at dersom vi får et omstridt valg, kan det føre til opptøyer og muligens til og med vold. Isåfall kan vi godt tenke oss at markedene får seg et slag, skriver Brad McMillian, investeringssjef i Commonwealth Financial Network, i et notat ifølge Marketwatch.

Charlie McElligot, strateg i Nomura, sier at han venter at det vil bli mye mer volatilitet i ukene fremover blant markedene.