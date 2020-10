Trump og Biden i ringen i natt

BOKSEKAMP: Donald Trump møter Joe Biden for første gang i valgkampen natt til onsdag.

I dag er det nøyaktig fem uker til det amerikanske presidentvalget går av stabelen. Spenningen er stor og mange amerikanere er desperate etter å få et maktskifte, mens andre kjemper for å beholde kaptein Trump ved roret.

I natt, klokken tre norsk tid, surrer Joe Biden og Donald Trump teipen rundt boksehanskene og møtes til første valgdebatt. Hvordan de to motstanderne gjør det kan definitivt få markedsmessige konsekvenser.

Biden leder an i meningsmålingene, men disse vet vi kan bomme grovt.

«Trump trekker fram økt mulighet for valgfusk ved stemmegivning via posten, og vil ikke garantere at han går av dersom han taper. Dette skaper naturlig nok ekstra nervøsitet i markedene», skriver DNB Markets i dagens morgenrapport.

Trump-kort

Trump har vært i hardt vær i lengre tid, både for måten han har reagert på coronaviruset, men også senest i går da New York Times avdekket at Trump i ti av femten år fram til 2017 ikke har betalt føderal inntektsskatt.

Men det har ikke bare vært negativt det Trump har stelt i stand.

«På den annen side vil han nok bruke resultatene fra Federal Reserves undersøkelse av inntektsulikhet for alt de er verdt. Undersøkelsen viser at ulikheten i USA endelig er på vei ned – en utvikling som har skjedd i hans tre første år som president», skriver DNB Markets.

Stimulansepakke

Amerikanerne går fremdeles i håpet om at den amerikanske kongressen skal enes om en ny stimulansepakke.

I går lanserte demokratene et forslag til kompromiss, som innebærer stimulanser på 2200 milliarder dollar. Det inneholder blant annet en ekstra runde med direkteoverføringer til amerikanske husstander, samt ekstraordinært høy ledighetstrygd på 600 dollar per uke.

Beløpet er godt under det opprinnelige forslaget i august, på 3400 milliarder, men fortsatt godt over beløpet Trump har signalisert som sin maksimumsgrense på 1300 milliarder. Uenighet om størrelsen på pengebruken førte til at forhandlingene brøt sammen i august.

De siste dagene har Nancy Pelosi, demokrat og speaker i Representantenes hus, imidlertid hatt telefonsamtaler med republikaner og finansminister Mnuchin. De skal snakke sammen igjen i dag.

Håpet bidro nok til økt risikoappetitt i markedene, og sørget for at den amerikanske børsen stengte markant opp mandag – det på tross av den dystre nyheten om at globale covid-19-relaterte dødsfall har oversteget en million.

Så gjenstår det å se om det blir en ren kamp i bokseringen, eller om hanskene kommer av i løpet av debatten.