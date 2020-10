Geir Lippestad blir frontfigur i nytt sentrumsparti

Geir Lippestad, som er advokat og tidligere har vært næringsbyråd i Oslo for Ap, går nå sammen med tidligere fylkestopper i KrF som tapte retningsvalget i partiet i fjor om å lage partiet «Sentrum», skriver kanalen.

– Men vi er ikke «det røde KrF», vi er mennesker med ulik partibakgrunn, og jeg tror vi skal bli et mye bredere parti enn KrF, sier Lippestad.

Blant dem som er med på laget, er Kristin Walstad, som inntil nylig var nestleder i Viken KrF, Dag Sele, som har vært fylkesleder i Hordaland KrF og sentralstyremedlem, og Irene Solli, som har vært andre nestleder i Agder KrF. Også tidligere KrF-leder Kjell Magne Bondeviks sønn, John Harald Bondevik, er med på laget.

Stiftelsesmøtet ble holdt i forrige uke, og målet er å samle de 5.000 underskriftene som trengs slik at de kan stille til stortingsvalget neste år.

– Stortinget er målet. Kampen mot utenforskap og samfunnsskapte barrierer er vårt DNA, sier Lippestad.

Ifølge den politiske plattformen som er vedtatt, skal partiet være blokkuavhengig.

Kampen for sårbare grupper og inkludering står sentralt, sammen med et mål om at Norge skal ta imot mennesker på flukt. Samtidig går de inn for at oljeutvinning på norsk sokkel skal avvikles i løpet av 15 år, og de vil støtte EØS.