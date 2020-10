Tror ikke debatten vil gi store utslag i markedene

* USA holder presidentvalg tirsdag 3. november.

* President Donald Trump søker gjenvalg for Republikanerne, men utfordres av Joe Biden fra Demokratene.

* Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir Biden en oppslutning på 49,4 prosent, mot 43,3 prosent for Trump.

* Vippestatene Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona blir trolig avgjørende for årets valgutfall.

* De siste meningsmålingene gir Biden et forsprang i disse seks delstatene.

* Et gjennomsnitt av meningsmålinger i de seks delstatene gir Biden 48,6 prosent, mot 45,1 prosent for Trump.

* 52,5 prosent mener nå at Trump gjør en dårlig jobb som president, mens 43,7 prosent mener at han gjør en god jobb, viser et vektet gjennomsnitt av de siste meningsmålingene.

(Kilde: RealClearPolitics ( snittmåling og vippestater ), FiveThirtyEight , NTB)