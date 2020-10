Oppgitt etter kaotisk presidentdebatt

Begge debattantene fikk kritikk i etterkant – mens ordstyrer Chris Wallace både fikk kritikk og en viss medfølelse.

– Chris Wallaces debattinnsats i kveld var en sterk påminnelse om at barnehagelærere er underbetalt, tvitret Trevor Noah, som leder det satiriske TV-programmet The Daily Show.

En lignende sammenligning ble brukt av den konservative og vanligvis Trump-vennlige TV-kanalen Fox News – hvor Wallace er ansatt. Trump (74) og Biden (77) oppførte seg som skoleunger, ifølge TV-stasjonen.

69 prosent av seerne satt igjen med en følelse av irritasjon, ifølge en meningsmåling utført for TV-kanalen CBS News. Bare 17 prosent følte de ble informert.

– Trump var verst

Deler av debatten i Cleveland var sterkt preget av at deltakerne snakket i munnen på hverandre. USA-ekspert Alf Tomas Tønnessen slår fast at Trump var verst når det gjaldt avbrytelser og usakligheter.

– Jeg tror ikke Trump vant mange nye velgere, sier han til NTB.

Det kaotiske preget kan slå ut på ulike måter, avhengig av hvordan ulike seere vurderer det. Men mange var trolig skuffet over Trumps opptreden, tror Tønnessen, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.

Mens Trump utmerket seg med avbrytelser, personangrep og feilaktige påstander, svarte Biden med samme mynt ved flere anledninger.

– Hold kjeft, mann, sa Biden da Trump igjen overkjørte ham og beskyldte ham for å være avhengig av den radikale venstresiden.

To ganger kalte han Trump en klovn – samtidig som han anklaget Trump for ikke å oppføre seg som en president.

Artikkelen fortsetter under videoen

Ingen fordømmelse

I debatten fikk Trump spørsmål om han ville fordømme hvit makt-tilhengere og militsgrupper som politisk befinner seg på ytre høyre fløy.

Det gjorde presidenten ikke. I stedet kom han med noe som minnet om en oppfordring til en høyreradikal gruppe som kaller seg Proud Boys.

– Proud Boys – stand back and stand by, sa Trump, før han rettet kritikk mot venstreorienterte grupperinger.

Uttalelsen kan oversettes med «ta et skritt tilbake, og stå klare». Både Trumps kritikere og gruppen selv tolket dette som en beskjed om å være i beredskap. En av Trumps rådgivere mente i stedet at budskapet var at gruppen må holde opp.

I debatten hevdet Biden at Trump er rasist, mens presidenten beskyldte Biden for å nedprioritere lov og orden.

– Bør kunne kutte lyden

Etter debatten flommet sosiale medier over med frustrasjon over konstante avbrytelser og utskjelling.

På Twitter var det de som mente at Wallace gjorde en dårlig jobb, mens andre lurte på om det i det hele tatt var mulig å få kontroll.

CNNs Wolf Blitzer stilte spørsmål ved om de to gjenværende presidentdebattene lar seg gjennomføre. TV-journalisten Jeff Greenfield foreslo at debattlederne bør kunne skru av lyden til den som ikke har ordet.

– Trumps strategi i kveld var å avbryte, å forsøke å knuse ikke bare sin motstander, men også debattlederen, som var ute av stand til å kontrollere de to kandidatene, sier Norah O'Donnell fra CBS News.

Brit Hume fra Fox News beskrev Trump som en halvvill hest det er umulig å temme. Han mener Trumps tilhengere kanskje likte det de så – men at det er usikkert om presidenten skaffet seg flere velgere.

Strid om høyesterett

Selv om debattstilen tok mye av oppmerksomheten, var Trump og Biden innom en lang rekke viktige politiske temaer.

Alf Tomas Tønnessen trekker fram nominasjonen av Amy Coney Barrett som ny høyesterettsdommer.

Det konservative flertallet i USAs høyesterett kan få betydning blant annet for abortlovgivningen og helsereformen Obamacare. I debatten sa Biden at helsereformen står i fare hvis Barrett som ventet blir utnevnt før valget.

Tønnessen er enig i dette og sier det er en reell mulighet for at reformen oppheves hvis det blir et større flertall konservative dommere. Mange amerikanere er etter hvert blitt positive til reformen – og Biden håper trolig at spørsmålet kan bli en vinnersak for ham.

I debatten fikk Trump spørsmål både om hvor mye han har betalt i inntektsskatt og om han kan love å respektere valgresultatet. Han svarte ikke direkte på noen av delene.

I stedet gjentok presidenten sin udokumenterte påstand om at valget vil være fullt av fusk på grunn av poststemmer. Han oppfordret sine tilhengere til å dra til valglokalene og «passe veldig godt på».