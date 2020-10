Øker: Finansminister Jan Tore Sanner (H), Anne Thorbjørnsen, HR- og HMS-sjef i Veidekke, og Eirik Birkeland Nikolaisen, prosjektleder i Veidekke, ser alle frem til at fordelen for ansattekjøp av aksjer i egen bedrift utvides kraftig i statsbudsjettet for 2021. Foto: Are Haram