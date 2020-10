Brudd på coronaregler kan føre til en bot på 22.000 kroner

I en pressemelding heter det at politiet forventer at den nye forskriften følges og at alle tar ansvar.

Dersom råd og veiledning ikke fra politiet ikke følges opp av publikum, gjør Oslo politidistrikt oppmerksom på at man da kan bøtelegges opp mot 22.000 kroner.

«Med hjemmel i politiloven vil det å ikke etterkomme politiets pålegg medføre bot på 2.000 kroner. I særlige tilfeller vil vi anmelde for brudd på smittevernloven. Slike bøter har så langt ligget i størrelsesorden 5.000 til 22.000 kroner», skriver politiet.