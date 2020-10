Bøhler: – Jeg hadde håpt at vi kunne skilles som gode venner

Flere politikere i Arbeiderpartiet går kraftig ut mot Jan Bøhlers beslutning om å bytte til Senterpartiet.

«For en jævla selvopptatt sviker.»

Det skrev Andreas Halse, som sitter i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet, på Twitter torsdag.

«En av de sjukeste mytene Jan har spredd er at han har blitt pressa ut av Ap. I tre år har han ikke møtt på ett møte i Oslobenken vår, tar aldri telefonen når Oslo-partiet ringer, møter aldri på våre fellesmøter. Han har fullstendig svikta prosjektet Oslo Ap for seg selv», skriver Halse videre.

Senere slettet han den første tweeten og skrev at han angret på ordvalget.

Den «største svikeren jeg har opplevd i politikken gjennom mer enn femti års medlemskap i Arbeiderpartiet», istemmer Steinar Saghaug, tidligere samferdselsbyråd for Arbeiderpartiet i Oslo, på Facebook.

Han beskylder Bøhler for å ha ført alle som har stilt opp for ham, bak lyset.

Bøhler hadde håpet på noe annet

– Jeg hadde håpet at vi kunne skilles som gode venner. Jeg har ikke tenkt å legge opp til å si noe som helst negativt om mitt eget parti, sier Bøhler.

Han har nå takket ja til å stille som toppkandidat for Oslo Senterparti i stortingsvalget neste år. Dermed er han ute av Arbeiderpartiet, som han har vært aktiv i siden midten av 1980-tallet.

– Jeg har gjort alt jeg har kunnet i disse årene siden 1984–85, og jeg vil gjerne skilles som venn. Har ikke noe negativt å si om noen, sier Bøhler.

Han forteller at et stort antall velgere har oppsøkt ham etter at han i sommer varslet at han ikke ville stille til gjenvalg for Oslo Arbeiderparti, for å «mase på ham» og få ham til å stille opp videre.

– Da føler jeg mer forpliktelse overfor disse velgerne og de sakene jeg syns jeg må fortsette å jobbe for, sier han. (©NTB)