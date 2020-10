Programleder i NRK blir pressesjef i Høyre

Høyres stortingsgruppe har ansatt politisk reporter og programleder i NRK, Cato Husabø Fossen (28), som ny pressesjef.

Fossen er oppvokst i Førde i Sunnfjord kommune. Han var medlem av Unge Høyre og ble valgt inn i Førde bystyre i 2011, men meldte seg ut samme år da han fikk sin første journalistjobb i lokalavisen Firda.

I 2012 flyttet han til Oslo, og før fylte 23 år hadde han hatt lange vikariater i NRK, VG og TV 2s politiske redaksjoner. Siden 2016 har han vært fast ansatt som politisk reporter i NRK. De siste årene har i flere perioder også vært nyhetsanker i Dagsrevyen og programleder i Politisk kvarter.

– Etter nesten ti år som politisk journalist er jeg sikker på at tiden nå er inne for å vende tilbake til Høyre, og bidra med alt jeg kan for at Norge skal få fire nye år med Erna som statsminister, sier Cato Husabø Fossen i en melding.

Som pressesjef skal Fossen lede Høyres operative eksterne kommunikasjonsarbeid fra Stortinget. Han skal samarbeide tett med kommunikasjonssjef Daniel Torkildsen Lea.