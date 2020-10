Torsdagens forhandlinger om en amerikansk krisepakke kan være «det siste håpet»

FORHANDLINGER: Torsdagens forhandlinger kan være det siste håpet for enighet mellom demokratene, her ved Lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, og republikanerne.

FORHANDLINGER: Torsdagens forhandlinger kan være det siste håpet for enighet mellom demokratene, her ved Lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, og republikanerne. Foto: Foto: AP Photo/Susan Walsh

Den evigvarende dragkampen mellom republikanerne og demokratene om en ny stimuluspakke, som følge av coronakrisen, kan få en slutt torsdag.

Den amerikanske finansministeren, Steve Mnuchin, og leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, skal nemlig gjøre det flere amerikanske medier beskriver som «det siste forsøket» på å komme til enighet om innholdet i avtalen.

Demokratene utsatte avstemningen i kongressen over deres eget forslag om en pakke til 2,2 billioner dollar. Dette for å gi mer tid til ytterligere forhandlinger, etter onsdagens samtaler brøt ned, og dermed et siste håp for enighet. Det skriver Financial Times.

Under onsdagens samtaler jekket Mnuchin opp forslaget deres med 300 millioner dollar, fra tidligere 1,3 billioner dollar, hvilket fortsatt lå et godt stykke unna demokratenes ønske. Det spørs om ikke torsdagens rapporter, som viste svekket konsumvekst og dystre jobbtall, er med på å sette fart på forhandlingene.

Samtidig har United Airlines opplyst at de kommer til å permittere 16.000 ansatte i dag, som følge av mangel på statlig støtte. Dette kan imidlertid være en ytterligere faktor som kan bidra til framgang i forhandlingene.

Financial Times skriver at torsdagens forhandlinger trolig er «det siste håpet» for kompromiss før presidentvalget i november, og muligens helt fram til kongressen er satt i januar.