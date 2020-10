Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere for studenter å få barn

Dette er blant forslagene Arbeiderpartiet legger fram når de fredag presenterer sin nye strategi for høyere utdanning.

– Vi foreslår nå å innføre tolv måneders studiestøtte for studenter med barn. Det er åpenbart bra for studentene, som får stabilitet gjennom sommeren. Og det er bra for barna deres, som får muligheten til å ta ferie sammen med både mamma og pappa, sier stortingsrepresentant Nina Sandberg (Ap).

Hun har ledet arbeidet med den nye strategien.

Vil ha flere barn

Sandberg håper forslagene kan oppmuntre flere til å få barn tidligere.

Ap-politikeren viser til at statsminister Erna Solberg (H) har sagt seg bekymret for at det fødes for få barn i Norge til at velferdsmodellen kan videreføres. Den bekymringen deler Sandberg, men tilføyer:

– Hva gjør de for å følge opp?

Regjeringen har utvidet ordningen med foreldrestipend gjennom Lånekassen, slik at man kan få støtte hvis man får barn etter at man har fullført studiene, men før man får jobb. Ordningen gjelder inntil sju måneder etter at man var ferdigstudert.

– Det holder ikke, mener Sandberg.

Unngå en vanskelig situasjon

I tillegg til at studentforeldre skal få studiestøtte hele året, foreslår partiet at studenter skal tjene opp rettigheter til foreldrepermisjon og få betalt foreldrepermisjon i studietiden.

Sandberg kan ikke svare på om disse ordningene skal knyttes til Nav eller Lånekassen.

– Innretningen må vi se på sammen med studentens organisasjoner. Det viktige er at studenter ikke havner i en vanskelig situasjon om de får barn i studietiden, og at de kan ta permisjon som passer familien og likevel komme tilbake studieløpet etterpå. Det handler både om finansiering og tilpasninger fra utdanningsinstitusjonene, sier hun.

Studenter kan i dag få foreldrestipend i opptil 49 uker når de får barn. For å få støtten må du ha vært i en utdanning som gir rett til støtte fra Lånekassen i minst fire måneder før fødselen.

