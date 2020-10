Hegnar: – Det er det verste markedene vet

02.10.2020 Trygve Hegnar kommenterer utviklingen på Oslo Børs og verdensmarkedene, som i dag ser rødt etter at det ble kjent at USAs president Donald Trump har testet positivt for covid-19. Blant enkeltaksjer som stiger i dag kan vi trekke frem Aker Solutions som stiger på milliardjobb, Kahoot! Som leverer gode tall for 3. kvartal og Goodtech, som har fått investor Øystein Stray Spetalen inn på eiersiden. I tillegg har vi et intervju med CEO i Agilyx, Tim Stedman.