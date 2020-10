Norge følger EU – innfører sanksjoner

– Som vi tidligere har varslet, vil Norge følge EU og innføre restriktive tiltak mot den samme personkretsen som det EU gjør, sier Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en uttalelse.

Hun viser til demonstrasjonene etter valget i Hviterussland 9. august, og fastslår at folket har vist stort mot og stor utholdenhet.

– De trenger vår støtte i kampen for demokrati. Myndighetene må avstå fra vold, løslate politiske fanger og gå i dialog med opposisjonen, sier Søreide.

EU vedtok fredag å innføre sanksjoner mot 40 hviterussere og begrunner dette med at landet har slått brutalt ned på demonstrasjonene, samt anklager om valgfusk da president Aleksandr Lukasjenko i august ble gjenvalgt for sin sjette presidentperiode, angivelig etter å ha fått over 80 prosent av stemmene.

– Dette sender en sterk beskjed om at EU støtter det hviterussiske folkets demokratiske rett til å velge sin president gjennom frie og rettferdige valg, og at vi fordømmer undertrykkelse og vold mot personer som bare handler i tråd med sine rettigheter, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell da han kunngjorde sanksjonene.

Lukasjenko står ikke på listen over personer som nektes innreise og får sine eiendeler i EU frosset, noe Hviterusslands innenriksminister Jurij Karajev derimot gjør.

(©NTB)