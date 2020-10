Solberg: Regjeringen setter av 2 milliarder kroner til karbonfangst

Uttalelsen fra statsministeren kom under Unge Høyres landsmøte lørdag. Den omtales av Høyre-folk som tidenes største klimasatsing for norsk industri på et statsbudsjett.

– Dette er et stort teknologiprosjekt for Norge. Det var viktig for meg å kunne si til Unge Høyre at vi nå gjør en satsing mot en grønn omstilling, sier Solberg til NTB.

Statsministeren sier at det allerede lenge omtalte arbeidet må starte nå, og at hun opplever å ha bred støtte for dette. Hun viser til at det er viktig å lage nye kompetanse i Norge og at det er viktig for å skape optimisme i de industrinæringene som drive videre i fremtiden.

– Alle beregninger viser at dersom verden skal nå målene sine så er dette viktigere enn kanskje noe annet, sa Solberg som understreket at Norge nå har inntatt ledertrøyen i den internasjonale utviklingen med karbonfangst og -lagring (CCS).

FrP gikk imot onsdag

Karbonfangst og -lagring er teknologi som gjør det mulig å skille ut og lagre CO2 fra utslippene fra kull- og gasskraftverk og ulike industriprosesser, såkalt CCS. Formålet er å unngå utslipp av klimagassen CO2 til atmosfæren.

Onsdag ble det kjent at FrPs stortingsgruppe ikke vil støtte regjeringens prestisjeprosjekt «Langskip», der målet er å få på plass en full kjede for fangst og lagring av CO2 i Norge.

Arbeiderpartiet har sagt at de støtter regjeringens planer og SV har appellert til et bredt forlik om saken, slik at Stortinget kan omgå FrP.

Tror på løsninger i Stortinget

Overfor VG slår Solberg fast at regjeringen først vil prøve å få FrP med på laget, men at det kan ende med at den søker flertall med andre partier.

– Jeg oppfatter ikke at FrP er prinsipielt imot prosjektet, men at de ønsker å holde kostnadene nede. Det er vi også. Vi vil gå i dialog med dem. Vi får mange signaler fra sentrale FrP-ere i hele landet om at de mener dette er veldig viktig prosjekt. Så får vi se, sier Solberg til VG.

– Når vi har bestemt oss for å løfte et slikt stort prosjekt, så er jeg sikker på at vi skal finne løsninger som gjør at det kan bli realisert. Jeg oppfatter at det er stor vilje for dette prosjektet i Stortinget, så jeg tror det blir CO2-rensing og lagring, sier statsministeren.