Amalie Gunnufsen tapte kampvotering – Ola Svenneby blir ny leder i Unge Høyre

– Det er vanskelig å beskrive med ord. Alle i Unge Høyre har drøm om å få bli det. Veldig hyggelig å få tillit, sier Svenneby til NTB.

Hans kandidatur ble fremmet som et benkeforslag under landsmøtet lørdag.

– Det er krevende med benking og kampvotering. Om ikke opphetet, så er i alle fall stemningen til å ta og føle på, sier han. Likevel er han tydelig på at Unge Høyre står samlet som en organisasjon.

– Vi har vært åpen på at det er to kandidater, men har hele tiden presisert at vi er en organisasjon.

– Dyrke sin politiske profil

Han forteller at det viktigste for han som leder blir å hjelpe moderpartiet til seier i stortingsvalget neste år, og samtidig holde Høyre til ansvar for sin egen profil

– Høyre skal dyrke sin politiske profil. Høyre skal kompromisse og søke makt, men tørre å stå for det man mener, sier han.

– Mange har følt at kompromissene har skjedd på landsmøtene. Utgangspunktet må være at Høyre har et klart standpunkt.

– Det er viktig også overfor Høyres velgere. At partiet skal være gjenkjennbart.

Utdanningspolitikk

Svenneby var før helgens landsmøte andre nestleder i Unge Høyre, og kommer fra Våler i gamle Hedmark fylke.

– Årsaken til at jeg meldte meg inn i Unge Høyre er utdanningspolitikken. Jeg kommer fra det distriktet med de dårligste skoleresultatene, sier han.

– Jeg har sett hvordan det slår ut, og at det viktig å sørge for at alle kan skaffe seg en mulighet.

Ifølge TV 2 blir Svenneby en av de yngste lederne av regjeringspartiets ungdomsparti noensinne.

