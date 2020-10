Nesten 600 millioner utbetales til frivilligheten og idretten

– Det er viktig at vi kan fortsette med den raske behandlingen, slik at vi får sikret utbetaling til de mange organisasjonene i landet vårt som opplever bortfall av inntekter på grunn av covid-19-pandemien, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) i en pressemelding.

Lotteri- og stiftelsestilsynet er ferdige med behandlingen av søknadene tilknyttet den fjerde utbetalingen fra regjeringens kompensasjonsordning. I denne runden vil nesten 13.500 arrangementer bli kompensert med over 592 millioner kroner.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for at det fortsatt skal finnes et lokalt idrettslag eller en frivillig organisasjon å engasjere seg i, og derfor er jeg glad for at vi kan betale ut disse midlene i dag, sier kultur- og likestillingsministeren.

Til sammen er det nå utbetalt over én milliard kroner fra kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet, opplyser regjeringen.

(©NTB)