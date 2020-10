Biden skeptisk til debatt om Trump fortsatt er syk

MØTTES: Donald Trump og Joe Biden under den første debatten mellom de to presidentkandidatene. Foto: Bloomberg

-Jeg ser fram til debatten med ham, men jeg håper bare at alle sikkerhetsregler blir fulgt, sa Biden tirsdag.

Trump kunngjorde tidlig fredag, to dager etter den første debatten, at han hadde testet positivt for viruset.

De to skal etter planen møtes til ny debatt 15. oktober, men Biden sier at «om han fortsatt har covid, bør vi ikke ha debatt».

Retningslinjene for USAs smittevernsenter CDC tilsier at de som tester positivt for viruset, bør sitte i karantene i minst ti dager etter at symptomene viser seg, mens de som blir syke, må holde seg hjemme i opp til 20 dager.

Trump har ikke sagt noe om at han vil trekke seg fra debatten. Tvert imot har han tvitret at han ser fram til den.

Biden sto cirka fire meter unna Trump i den første debatten da Trump muligens allerede var smittet. Legene hans vil ikke si når han siste gang testet negativt før den positive testen torsdag kveld.

(©NTB)