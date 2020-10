Svakere krone gir dyrere kampflyprosjekt

DYRE FLY: Forsvaret har så langt mottatt 28 av de 52 F-35-flyene som er planlagt kjøpt inn. Selv om prisen per fly går ned, gjør en svak krone at hele prosjektet blir dyrere. Foto: NTB

En oppdatert analyse anslår at innkjøp av fly og utrustning vil koste 98,8 milliarder kroner. Det er 10 milliarder mer enn kostnadsrammen da Stortinget vedtok å kjøpe nye kampfly og drøyt 16 milliarder høyere enn da forrige statsbudsjett ble presentert for et år siden, skriver Bergens Tidende.

Økningen skyldes at den norske kronen er svekket, heter det i forslaget til statsbudsjett for neste år.

Den økte kostnaden veies delvis opp av lavere priser på fly, reservedeler og logistikkutstyr. F-35-fly levert i 2021 var opprinnelig ventet å koste 86,2 millioner dollar, men nå er den kontraktfestede prisen 80,5 millioner. Med dagen kronekurs gir det en innsparing på 52 millioner kroner per fly.