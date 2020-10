Manglende havvindstøtte i statsbudsjettet bekymrer opposisjonen

– Jeg kan ikke fatte og begripe at regjeringen er så bakpå som de er. Her kunne vi fått ny teknologi og skapt mange nye norske arbeidsplasser. Det er et kinderegg, sier Lars Haltbrekken (SV) til Teknisk Ukeblad.

Haltbrekken er redd for at Storbritannia skal rykke fra Norge i havvindsatsingen. Tirsdag varslet statsminister Boris Johnson at de skal firedoble kapasiteten, og at alle britiske husstander skal få sin energi fra havvind innen 2030.

Haltbrekken reagerer også på at regjeringen ikke svarer på Stortingets bestilling av en utredning om hva Norge kan gjøre for å fremme havvind. Derimot konkluderer regjeringen i med at «En ny støtteordning må være koordinert med konsesjonsprosessen».

– Det vil ikke være noen som søker konsesjon før de vet hvordan en utbygging kan bli finansiert, sier Haltbrekken, og får støtte fra Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet.

– Det er bare tomme ord. Selvfølgelig skal vi ha en konsesjonsprosess også. Det er jo åpenbart, sier han.