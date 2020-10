Finansministeren kutter over 16 milliarder i utbytte fra statlige selskaper

I fjor, før korona- og oljeprisuro, regnet man med at staten i år ville få inn 42,9 milliarder kroner i utbytte fra de 72 selskapene de har eierskap i, skriver E24/Aftenposten.

I år budsjetterer finansminister Jan Tore Sanner (H) med at man kan ta ut utbytte på 26,5 milliarder kroner. Det er en reduksjon på over 16,3 milliarder kroner, eller 38 prosent.

Blant de store selskapene som staten har eierskap i, er Equinor , Vy, DNB og Telenor . I helstatlige selskaper er det staten som bestemmer utbytte. I delstatlige selskaper har styret mer frihet.

I statsbudsjettet for 2021 er det tatt høyde for et utbytte på 7,5 milliarder kroner fra Equinor. Til sammenligning ble det i 2020-budsjettet foreslått et utbytte på 20,4 milliarder. Det er en reduksjon på 12,9 milliarder, eller 63 prosent.

Videre foreslås et utbytte på 908 millioner kroner fra Statnett i 2021, et kutt på 20 prosent.

Utbyttet fra de heleide selskapene Vy og Avinor droppes helt.