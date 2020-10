07.10.2020 Trygve Hegnar kommenterte utviklingen på Oslo Børs og statsbudsjettet for 2021. Han fant ikke noe som kunne påvirke eller påvirket Oslo Børs, men reflekterte over formueskatten. Vaccibody hadde sin første dag på Oslo Børs og synliggjorde verdiene for investorer som Jan Haudemann-Andersen, Runar Vatne, Tor Aksel Voldberg og øyelegen Ole Morten Halvorsen. Og neste ut er Play Magnus. Gjest: Jan Petter Sissener Teknisk analyse: AKER