Trumps helse trolig tema i visepresidentdebatten

VISEPRSIDENTDEBATT: Produksjonsteamet i Salt Lake City gjør de siste forberedelsene til nattens debatt mellom visepresident Mike Pence og Demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris. Avstanden mellom der de skal sitte, er økt til fire meter, og det er satt opp pleksiglass for å hindre smittespredning. Foto: AP

Med under én måned igjen til valget, knyttes det stor spenning til nattens muntlige tvekamp mellom visepresident Mike Pence og Demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris.

Trump-administrasjonens håndtering av coronapandemien ventes å bli hovedtema for debatten, i tillegg til Trumps helsesituasjon etter at han ble smittet av viruset.

Korona-kritikk

Med over 7,7 millioner smittetilfeller og flere enn 215.000 døde, er USA det landet i verden som er hardest rammet av pandemien.

Trump har gjennom hele pandemien avfeid at coronaviruset utgjør en alvorlig trussel og sagt at covid-19 er mindre alvorlig enn influensa. Han har oppfordret delstatene til å lempe eller oppheve coronarestriksjoner, og tirsdag kveld instruerte han republikanerne i Kongressen om å stanse forhandlingene om en ny krisepakke som skal dempe de økonomiske virkningene av pandemien.

Visepresident Pence, som leder Trumps innsatsstyrke mot pandemien, kan vente seg tøffe spørsmål både fra Harris og fra debattens moderator Susan Page om myndighetenes håndtering.

Pleksiglass

President Trump og en rekke av hans medarbeidere i Det hvite hus har som kjent blitt smittet av coronaviruset, og Trump var innlagt på sykehus i tre dager for behandling av covid-19 før han ble utskrevet mandag.

Både Pence og Harris har så langt testet negativt for viruset, og arrangørene av nattens debatt har iverksatt flere tiltak for å hindre smitte. De to skal sitte fire meter fra hverandre og bak pleksiglass.

Debatten foregår på University of Utah i Salt Lake City og starter klokka 03 natt til torsdag norsk tid.

Må vise seg kapable

Visepresidentdebattene har tradisjonelt spilt en langt mindre rolle i amerikansk valgkamp enn presidentdebattene. Men ikke i år. Det skyldes ikke minst den høye alderen til både president Donald Trump (74) og utfordreren Joe Biden, som fyller 78 år få uker etter valget i november.

Muligheten er dermed til stede for at Pence (61) eller Harris (55) kan bli nødt til å steppe inn som fungerende president i en kortere eller lengre periode.

Nattens debatt er en gyllen anledning for dem begge til å vise at de er kapable til å ta på seg oppgaven.