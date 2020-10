Nøkkeltallene i statsbudsjettet ble lagt frem onsdag morgen og Finansavisen har tatt en prat med investor Jan Petter Sissener om hovedpunktene.

– Har du funnet noe i budsjettet som betyr noe for deg som privatperson, og kanskje aller viktigst som investor?

– Jeg synes budsjettet bærer preg av å være satt sammen av en regjering med fire partier som skal gi litt til alle og glede alle. Det er et budsjett som så vidt jeg kan skjønne ingen andre enn sosialistene burde irritere seg over, sier Jan Petter Sissener til Finansavisen.

Et steg i riktig retning

– Jeg synes det er positivt at formueskatten på arbeidende kapital settes ned, og til dels kompenseres ved høyere eiendomsskatt på dyrere eiendommer, fortsetter han.

Sissener nevner imidlertid at han skulle ønske at endringen var geografisk betinget.

– Det er stor forskjell på en eiendom til 15 millioner i Oslo og en i Kirkenes til samme pris. Men det er et steg i riktig retning.

– Jeg fatter og begriper det ikke

– Så det er ingenting som vil påvirke deg som investor i hva du gjør i aksjemarkedet?

– Nei, ikke noe vesentlig. Det er et budsjett som er veldig lett å applaudere for. Alle får litt penger, og de adresserer ikke elefanten i rommet som kanskje ble trukket frem av Finans Norge i går.

Han refererer til at Finans Norge i går slo fast at Norge må skape netto én million nye jobber frem til 2060 for å opprettholde velferdsnivået. Sissener peker imidlertid på at det er skapt få arbeidsplasser i privat sektor i Norge de siste årene, og mener det kreves tiltak for å redusere avhengigheten av oljenæringen og opprettholde dagens velferdsnivå.

– Norske investorer er handikappet på mange måter. Vi er avhengige av utenlandsk kapital, fordi den er billigere for norsk næringsliv. At man ikke legger forholdene bedre til rette synes jeg er trist.

– Man beskatter egenkapitalinvesteringer indirekte med 47 prosent, mens hvis du putter penger i banken, obligasjoner eller kjøper leilighet som du leier ut, så beskattes du med 22 prosent. At ikke politikerne evner å se at det er veldig lite verdiskapende, det fatter og begriper jeg ikke.

Optimistiske vekstanslag

Anslag fra statsbudsjettet for 2021 viser en oppgang for fastlandsøkonomien på 4,4 prosent neste år, og det legges til grunn at fastlandsøkonomien faller med 3,1 prosent i år.

Sissener peker på myndighetenes anslag for neste år, og mener de er «veldig optimistiske».

– Jeg håper de får rett, men det stemmer ikke med våre kalkyler.