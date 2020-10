Riksrevisjonen skal granske e-helseprosjekt

Det bekrefter de på sine hjemmesider . Arbeidet inkluderer blant annet journalsystemet Akson, bekrefter pressekontakt Siri Bentserud Wingerei overfor Aftenposten.

Undersøkelsen skal blant annet se på hvilke strategiske beslutninger som er tatt underveis i arbeidet, hvordan Direktoratet for e-helse bidrar for å nå målet og hvordan Helse- og omsorgsdepartementet ivaretar sitt ansvar.

Akson, som innen 2030 skal digitalisere helsejournaler, har skapt mye bråk den siste tiden. Flere aktører og fagfolk har ytret skepsis til planene fordi det er for stort, risikofylt og urealistisk, mens andre mener det er viktig å få den på plass, skriver Aftenposten.

Til nå har 185 av 291 kommuner signalisert at de vil støtte arbeidet videre.

Det har dessuten vært bråk rundt bruk av konsulenter i prosjektet. Mandag kom nyheten om at advokatfirmaet Kluge AS i en rapport har konkludert med at konsulentene fra selskapet PwC som er leid inn i forbindelse med prosjektet, ikke er inhabile.

Riksrevisjonens arbeid vil trolig være klart i april 2021.